شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات نفط العراق إلى 2.8 مليون برميل فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد إن صادرات العراق من الخام زادت إلى 2.876 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
أضافت الوزارة أن صادرات مرافئ البصرة في الجنوب بلغت 2.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر، ارتفاعا من 2.5 مليون برميل يوميا قبل شهر.
وسجل متوسط صادرات النفط من كركوك عبر جيهان حوالي 92 ألفا و484 برميلا يوميا.
وبلغت إيرادات العراق من النفط، مصدر دخله الرئيسي، 3.43 مليار دولار في أكتوبر بمتوسط سعر بيع 38.48 دولار للبرميل.
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