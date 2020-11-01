استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 1-11-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 1-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 226.66 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 226.66 ريال بما يعادل 60.44$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 207.77 ريال بما يعادل 55.40$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 198.33 ريال بما يعادل 52.88$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 169.99 ريال بما يعادل 45.33$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 132.22 ريال بما يعادل 35.26$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 113.33 ريال بما يعادل 30.22$

سعر أوقية الذهببنحو 7,049 ريال بما يعادل 1,880$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,587 ريال بما يعادل 423.07$

سعر كيلو الذهببنحو 226,655 ريال بما يعادل 60,437$

وتراجعت أسعار الذهب الاسبوع الماضي بأكثر من 30 دولارا على المستوى العالمى، وفى مصر هبط تقريبا ما بين 12 إلى 14 جنيها للجرام، وناقش برنامج أسواق أسباب هبوط الأسعار العالمية والمحلية، إضافة إلى مناقشة مستقبل سعر الدولار في السوق المصرى.

وهبط الذهب عالميا 2 % ليهبط إلى 1870 ثم أخذ طريقا للارتفاع لكن بشكل محدود ليغلق عند 1878 دولار وذلك مع تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا مما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.

ويتجه الذهب في مساره لتسجيل انخفاض للشهر الثالث على التوالي، مع تأثر المعنويات سلبا بفعل عدم إحراز تقدم بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة، إذ أن المعدن الأصفر يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.