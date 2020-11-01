شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري الدولي يتصدر قائمة الأكثر تداولاً بالبورصة بجلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر سهم البنك التجاري الدولي (مصر)، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بحسب القيمة، بعدما سجلت 111.6 مليون جنيه بحجم تداول 60.5 مليون ورقة مالية عبر تنفيذ 1.8 مليون صفقة، وتراجع السهم بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 61.020 جنيه.

وجاء سهم شركة دايس للملابس الجاهزة بحجم تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 50 ألف صفقة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر نوفمبر، بترجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 601.084 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 304.2 مليون ورقة مالية بقيمة 911 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.1 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.58%، والعرب على 7.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 1.1 مليون جنيه، 26 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 21.3 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 10456 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 12377 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3989 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1854 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2718 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1167 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 17 شركة.