شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بأولى جلسات شهر نوفمبر.. وتراجع حاد لمؤشرات الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر نوفمبر، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.62% خاسراً 35.46 نقطة ليغلق عند مستوى 2152.40 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.55% خاسراً 25.50 نقطة ليغلق عند مستوى 4634.539 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 7.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 684.217 مليار درهم، ونزل المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.06% خاسراً 0.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1426.25 نقطة، وسيطر اللون الأحمر على مؤشرات بورصات الكويت وقطر ومسقط.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% خاسراً 42.94 نقطة ليغلق عند مستوى 7864.78 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.08% خاسراً 12.91 نقطة ليغلق عند مستوى 16145.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 229.7 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.48%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.42%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.38%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.83%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%.

وقفز 78 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 9.92%، فيما تراجع 111 سهماً على رأسها سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 5.73%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 5.51%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 4.91%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 181.7 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.62% خاسراً 35.46 نقطة ليغلق عند مستوى 2152.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 73.8 مليون سهم محققة ما قيمته 74.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1580 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها العقارات بنسبة 2.87%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.37%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.94%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.53%، 0.11%، على التوالي.

وقفزت 4 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 14.86%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 5.26%، فيما تراجع 25 سهماً على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.9 مليون ورقة بقيمة 25.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.99%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.55% خاسراً 25.50 نقطة ليغلق عند مستوى 4634.539 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 7.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 684.217 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 81.4 مليون سهم، بقيمة 409.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 2308 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 3.08%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.33%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.99%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.17%.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين بنسبة 15%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 2.5%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 2.45%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.88%، ثم سهم شركة ريم للاستثمار بنسبة 4.35%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.84%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 99 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.46%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.06% خاسراً 0.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1426.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيممة 371.8 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.42% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.33%، مصرف السلام البحرين بنسبة 4.17%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.35%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 10.31% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.33%، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.96%، وصعدت أسهم المصرف الخليجي التجاري، شركة إنوفست، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.56%، 1.18%، 0.65%، على التوالي.





بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.8% خاسراً 97.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5345.02 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.07% خاسراً 124.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5879.55 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.01% خاسراً 43.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4288.16 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.32% خاسراً 57.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4326.66 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 170.7 مليون سهم بقيمة 37.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9649 صفقة، وهبط 12 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.78%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 3.72%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 2.62%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.83%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.62%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.30%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 1.11%، 1.07%، على التوالي، كما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.93%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%.

وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 9.85%، ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 5.47%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.98% يليه سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.37%، ثم سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 5.39%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% خاسراً 5.37 نقطة ليغلق عند مستوى 3552.400 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 133 صفقة لعدد 27 سهماً.

وارتفع سهمين ببورصة مسقط على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 1.37%، ثم سهم، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 1.37%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "المطاحن العمانية" بنسبة 3.23%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.50%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.82%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 584.3 ألف ريال عماني.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% خاسراً 50.91 نقطة ليغلق عند مستوى 9640.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 206.2 مليون سهم بقيمة 307.6 مليون ريال عبر تنفيذ 7284 صفقة، وتراجع 38 سهماً، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهم واحد، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.70%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.62%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.41%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.