شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.54%.. وهبوط 111 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% خاسراً 42.94 نقطة ليغلق عند مستوى 7864.78 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.08% خاسراً 12.91 نقطة ليغلق عند مستوى 16145.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 229.7 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.48%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.42%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.38%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.83%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%.

وقفز 78 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 9.92%، فيما تراجع 111 سهماً على رأسها سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 5.73%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 5.51%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 4.91%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 181.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلن بنك الرياض عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث بلغ إجمالي دخل العمولات الخاصة 7.5 مليار ريال سعودي مقابل 7.7 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 2.414%، وبلغ صافي الربح 3.8 مليار ريال مقابل 4.5 مليار ريال بنسبة انخفاض 14.606%، وبلغ إجمالي الموجودات 308.6 مليار ريال مقابل 250.6 مليار ريال بنسبة نمو 23.14%.

وفي السياق ذاته أعلن بنك الجزيرة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث بلغ إجمالي دخل العمولات الخاصة 2.4 مليار ريال سعودي مقابل 2.3 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 1.701%، وبلغ صافي الربح 529 مليون ريال مقابل 743.7 مليون ريال بنسبة انخفاض 28.869%، وبلغ إجمالي الموجودات 91.911 مليار ريال مقابل 80.614 مليار ريال بنسبة نمو 14.013%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لمجموعة أنعام الدولية القابضة على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد.

كما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لمجموعة أنعام الدولية القابضة، والتي سوف تبدأ يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر على أن تنتهي فترة التداول في يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر.