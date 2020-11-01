شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يخسر 43 قرشا أمام الجنيه خلال عام واحد رغم أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر الدولار الأمريكى نحو 43 قرشا أمام الجنيه المصرى خلال الفترة من 28 أكتوبر 2019 إلى 28 أكتوبر 2020، وانخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى من 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع فى 28 أكتوبر 2019 (إجازة.. وتم حساب أول يوم تعامل بعد الإجازة) إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في28 أكتوبر 2020.

وشهدت الفترة الأخير نجاحا كبيرا للسياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، والتى أدت إلى زيادة التدفقات النقدية من خلال تحويلات المصريين فى الخارج عبر القنوات الرسمية لها، فضلا عن النجاح فى الحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولى والأسواق الدولية بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار ما عوض الاقتصاد عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لمستوى تاريخى خلال العام المالى 2019 - 2020 لتصل إلى 27.8 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 11% عن العام المالى السابق.

كما ذكرت وكالة (بلومبرج) العالمية للأنباء أن الجنيه المصرى يعد ثانى أفضل العملات أداءً مقابل الدولار هذا العام، فيما قالت مؤسس (فيتش) للتصنيف الائتمانى أن الجنيه المصرى يعد واحدا من أفضل عملات الأسواق الناشئة رغم تراجع عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.