شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجة السيارات فى انتظار البرلمان الجديد لتوطين صناعة السيارات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مصنعي السيارات في انتظار ظهور "استراتيجية السيارات" للنور وإقرارها من البرلمان الجديد، حيث إنها بدأت تناقش بالفعل في مجلس النواب المنصرم لولا جائحة كورونا جاءت ولم تستمر المناقشات ونحن ننتظر من البرلمان الجديد أن يقرها وتري النور قريبا .

وأضاف أن الصناعة بشكل عام في عهد الرئس عبد الفتاح السيسي شهدت طفرة كبيرة خاصة صناعة السيارات، وكشف "القاضي" أنه منذ تولي الرئيس السيسي في2015 حيث أصدر قانون رقم 5 لسنة 2015 لتفضيل المنتج المحلي عن المستور خاصة السيارات وبهذا اعطي رواج كبير للسيارات المحلية .

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وأضاف أنه أيضا أولي اهتماما كبيرا بالسيارات الكهربائية وعمل لجان لها بقيادة الفريق محمد العصار رحمة الله ودرسوا دراسة مستفيضة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر خاصة الاتوبيسات الكهربائية وسيارات النقل لتوفير المحروقات سواء ديزل أو بنزين وأيضا حفاظا علي البيئة من التلوث ومواكبة التطور والتكنولوجيا العالمية .

بالإضافة إلي التوجه للاعتماد أيضا علي السيارات التي تعمل بالغاز، حيث إنه من المقرر أن تكون جميع السيارات النقل الأجرة والميكروباصات تحول للعمل بالغاز في غصون 3 سنوات، وهذا يعمق الصناعات المحلية كما أن البنية التحتية التي أقيمت من أجل تبني تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلي عاز من زيادة في عدد محطات الغاز وأيضا تشجيع الشركات التي تعمل لتحويل السيارات من البنزين للغاز وبالفعل زادت أعداد السيارات التي قامت بعملية التحويل .