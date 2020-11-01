شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: الاتفاق على تصدير شحنات تجريبية لدول خليجية وأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، الاتفاق على تصدير شحنات تجريبة من مصر، لدول في الخليج وأفريقيا ومن أوروبا تحديدا رومانيا وبولندا، وذلك كأحد نتائج معرض هاتس والذى تم عقده على مدار يومي 27 و 28 أكتوبر 2020.

وأضاف المجلس التصديري فى بيان له اليوم الأحد، أن الشحنات التجريبية التي تم التوافق على تصديرها ستكون في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ والمائدة ومستلزمات الفنادق، لافتا إلى أن 25 شركة مصرية اشتركت بالمعرض وهو ما أعطي ثقل كبير للنسخة الحالية من "هاتس ايجيبت".

وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه تم عقد 700 لقاء أون لاين على هامش معرض " هاتس ايجيبت"، من خلال المنصة الإليكترونية العالمية Vfairs، مشيرا إلى أن 107 مشترى دولي شارك في اجتماعات وفعاليات المعرض.

وأوضح، أن مممثلي 27 دولة شارك في معرض هاتس في نسخته الأخيرة، من دول أوروبا، إنجلترا، بولندا، رومانيا، فرنسا، وكندا، ومن الدول العربية وشارك كلا من السعودية، الإمارات، السودان، لبنان، تونس، الجزائر، المغرب، ومن شرق أفريقيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، ومن جنوب افريقيا، زامبيا، زيمبابوي، غانا، نيجيريا.

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ومن جانبها، قالت مى حلمي المدير التنفيذي للمجس، أن المعرض جاء في أطار استراتيجية المجلس لدعم المصدرين المصريين من خلال تننظيم أنشطة تسويقية تساعد علي فتح أسواق جديدة وخلق فرص تصديرية، مشيرة إلي أن قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ سجل صادرات بقيمة 586 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2020 والذى يعتبر من القطاعات الواعدة تصديريا، والتي نركز على تنمية صادراتها.

وأكدت مي حلمي، أن المعرض حقق نجاح كبير خاصة أنه عقد في ظروف استثنائية وعبر المنصات الاليكترونية، وكان هناك حرص من المشترين الأجانب للدخول للمعرض، مما يؤكد أن المنتجات المصرية تحظي بقبول كبير لدى الدول المستوردة، وهو ما يدفع المجلس إلي زيادة الاهتمام بمنظومة المعارض، كأحد آليات زيادة الصادرات.

وأشارت إلي أن المجلس يعمل على خطة لإدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير منها تدريب الشركات والمساعدة على الاشتراك في المعارض وعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية واتاحتها للأعضاء، وذلك ليتمكن المصدر من معرفته ما يحتاجه السوق الخارجى، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة.

واختتمت حلمي، أن صادرات قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ سجلت نمو 15% خلال 2019 لتسجل 1.187 مليار دولار مقابل 1019 مليار دولار خلال 2018، في حين سيركز المجلس على فتح الأسواق الجديدة للارتقاء بمستوى الصادرات ضمن خطة قصيرة تستهدف الوصول بالصادرات عموما إلي 2.3 مليار دولار خلال 2021.