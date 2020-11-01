شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مسقط تفقد 5 نقاط بجلسة الأحد.. وهبوط 6 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% خاسراً 5.37 نقطة ليغلق عند مستوى 3552.400 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 133 صفقة لعدد 27 سهماً.

وارتفع سهمين ببورصة مسقط على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 1.37%، ثم سهم، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 1.37%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "المطاحن العمانية" بنسبة 3.23%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.50%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.82%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 584.3 ألف ريال عماني.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية، عن اعتماد مجلس إدارة الشركة النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت إجمالي إيرادات بلغت 254.5 مليون ريال عماني مقابل 352.6 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 28%، وبلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 328 ألف رسال عماني مقابل 3 ملايين ريال عماني بنسبة انخفاض 89%.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة العمانية للتغليف، عن استبدال شركة الباز للخدمات والاستثمار ممثلها بمجلس الإدارة براديبتا كومار داس ببشير أحسن علي زايد.