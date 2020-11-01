شكرا لقرائتكم خبر عن "الصوت والضوء" تضىء الأهرامات لدعم مرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنميك السياحية الأهرامات وأبو الهول، لدعم مرضى السرطان نفسيا والتوعيه لهم بأهمية الكشف المبكر ومساعدة المرضى خلال رحلة العلاج، يأتي هذا في إطار المشاركة المجتمعية خلال حملات التوعية بمرض السرطان .

وصرح محمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة فى بيان له اليوم، أنه قد تمت إضاءة الأهرامات لأكثر من مناسبة نذكر منها احتفاليه الذكرى الـ75 لإعلان ميثاق الأمم المتحدة والذي يعتبر تقليد تتبعه الأمم المتحده في الاحتفال بيوم الأمم المتحده بين أحضان الحضارة المصرية القديمة أمام أبوالهول والأهرامات الثلاثة كذلك خلال فترة بطولة الأسكواش للرجال والسيدات والتي تعد واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية سيدات ورجال .

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كما أضاف عبد العزيز أن الشركة تحرص دائما على المشاركات خلال الحملات القومية التى تطلقها الدولة للتوعية بأهمية الكشف المبكر ومجهودات الدولة فى توفيرالأجهزة الطبية والمعدات الحديثة والعلاج المناسب لهم .