شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع بنسبة 0.55% بجلسة الأحد.. ورأس المال يخسر 5.4مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.55% خاسراً 25.50 نقطة ليغلق عند مستوى 4634.539 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 684.217 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 81.4 مليون سهم، بقيمة 409.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 2308 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 3.08%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.33%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.99%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.17%.

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وارتفعت 5 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين بنسبة 15%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 2.5%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 2.45%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.88%، ثم سهم شركة ريم للاستثمار بنسبة 4.35%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.84%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 99 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.46%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة أغذية، عن نتائج أعمالها للأشهر التسعة الأولى من عام 2020، حيث حققت المجموعة صافي إيرادات بقيمة 1.58 مليار درهم خلال هذه الفترة بنسبة زيادة 2.2% على أساس سنوي، وبلغت مساهمة الإيردات الصافية لقسم الأعمال الاستهلاكية التابعة للمجموعة 55%، في حين مثل قسم الأعمال الزراعية النسبة المتبقية من إيرادات المجموعة والبالغة 45%، وبلغ صافي ربح المجموعة 10 ملايين درهم.

فيما أعلنت شركة سوف أبوظبي للأوراق المالية، عن إيقاف التداول على أسهم شركة الاتحاد للتأمين، وذلك اعتباراً من الساعة 12 وذلك لحين الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة.