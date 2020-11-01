شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الأحد وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.8% خاسراً 97.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5345.02 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.07% خاسراً 124.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5879.55 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.01% خاسراً 43.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4288.16 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.32% خاسراً 57.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4326.66 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 170.7 مليون سهم بقيمة 37.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9649 صفقة، وهبط 12 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.78%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 3.72%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 2.62%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.83%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.62%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.30%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 1.11%، 1.07%، على التوالي، كما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.93%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%.

Advertisements

وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 9.85%، ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 5.47%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.98% يليه سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.37%، ثم سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 5.39%.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي الكويتي، عن تعيين جورجس ريتشاني لوظيفة الرئيس التنفيذي للمجموعة بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي، ويباشر مهام عمله اعتباراً من اليوم الأحد.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة-زين، عن قرار الجمعية العمومية لشركة تاتش في لبنان، بعدم تمديد عقد إدارة شركة زين لشركة تاتش في لبنان، وبهذا فإن شركة زين قد خرجت كلياً وسلمت شركة تاتش لإدارة جديدة ومجلس إدارة معينين من قبل وزارة الاتصالات اللبنانية، مشيرة إلى أنها تطمح مستقبلاً في حالة تم طرح مناقصة لإدارة شركتي الاتصالات في لبنان، أن تتقدم مرة أخرى، حيث ترغب زين في التواجد في سوق الاتصالات اللبناني الواعد، ولكن بشرط وضع خطة عمل واضحة ضمن اتفاق واضح من قبل وزارة الاتصالات اللبنانية.