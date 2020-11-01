شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتيح صرف العملات الصغيرة عبر ماكينات الصرف لدعم الشمول المالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر البنك الأهلي المصري لأول مرة في القطاع المصرفي في مصر خدمة جديدة تتيح تعامل بعض ماكينات الصارف الآلي بالفئات النقدية الصغيرة.

وصرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يستهدف من إطلاق تلك الخدمة الجديدة إلى تعزيز مبدأ الشمول المالي، الذي يعد من أهم أولويات البنك، وذلك من خلال خدمة شريحة هامة من العملاء التي تتعامل بتلك الفئات الصغيرة من النقدية، حيث تتيح تلك الخدمة التيسير على هؤلاء العملاء في الحصول على احتياجاتهم المالية بدقة لتلبية متطلبات حياتهم اليومية، مشيرا إلى أن البنك يسعي دائما لتنويع خدماته ومنتجاته حيث يضع نصب أعينه كافة شرائح العملاء الذين يخدمهم والتي تمثل مختلف فئات وشرائح المجتمع المصري، خاصة ان غالبية أصحاب المعاشات أو العملاء ممن يتم تحويل مرتباتهم هم عملاء لبنك أهل مصر وهو ما دفع القائمين على دراسة تلك الخدمة الى اتخاذ إجراءات جديدة للتيسير عليهم، مشيدا بالتنسيق الفعال بين كافة فرق العمل بالبنك القائمة على هذا التطوير سواء الفنية او التكنولوجية او البشرية.

وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تلك الخدمة يتيحها البنك تدريجيا كمرحلة اولي بماكينات الصارف الآلي المتواجدة داخل بعض فروع ومقار البنك بالقاهرة في كل من مبني البنك بالتجمع الخامس، مبنى البرج، الفرع الرئيسي، فرع شارع 9 بالمقطم، زهراء عين شمس، الحي الثاني بالشروق، المركز الاوليمبي بالمعادي، الجولف سيتي بالعبور، الموسكي، الحمزاوي، العباسية، الزمالك ، رابعة العدوية ، تريومف الإلكتروني، العروبة ، القاهرة الجديدة الإلكتروني، حلوان، 6 أكتوبر، المنطقة الصناعية، النيل، العمرانية، الهرم، سوريا، وبالإسكندرية في فرع الشلالات، وسط الإسكندرية ، الاقبال، باكوس، برج العرب، المنتزه ، رشدي وزيزينيا وفي البحيرة من خلال فرع كفر الدوار، وفي الشرقية بفرع الزقازيق، وفرع ميت غمر بالدقهلية، وببني سويف من خلال فرعي بني سويف ومحافظة بني سويف، وكذا بفروع دمياط، سوهاج، اسوان، ومرسي مطروح، على أن يتم مستقبلا في المراحل التالية التوسع في الماكينات التي تتيح تلك الخدمة وفقا وخطة الانتشار المحددة لخدمة أكبر شريحة من عملاء البنك، مشيرة الى انها تمكن العميل من السحب بفئات 20،10،5 جنيه وذلك بحد أقصى 1000 جنيه في المرة الواحدة، ومؤكدة على ان تلك الخطوة الهامة ستقلل من الضغط على الفروع للسحب النقدي من الشبابيك وهو ما سيقلل بالتبعية من الازدحام داخل صالات الفروع خاصة في فترات صرف المرتبات والمعاشات لمختلف جهات الدولة، وأكدت الباز على أن الكوادر المختصة في البنك ستستمر في تقييم الخدمة في مراحلها الأولى ودراسة مزيد من الإجراءات التي يمكن اضافتها لتحقيق استفادة افضل لعملاء البنك .