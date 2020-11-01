شكرا لقرائتكم خبر عن قطاعا البنوك والصناعة يهبطان ببورصة البحرين بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.06% خاسراً 0.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1426.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيممة 371.8 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.42% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.33%، مصرف السلام البحرين بنسبة 4.17%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.35%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 10.31% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.33%، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.96%، وصعدت أسهم المصرف الخليجي التجاري، شركة إنوفست، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.56%، 1.18%، 0.65%، على التوالي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، عن آثار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) على الآثار المالية للمجموعة، وأبرزها انخفاض مبيعات الهواتف النقالة بمبلغ 2.1 مليون دينار بحريني على أساس سنوي، وانخفاض إيرادات خدمة التجوال بملغ 8.3 مليون دينار بحريني على أساس سنوي، وإعانة من حكومة مملكة البحرين بمبلغ 3.2 مليون دينار بحريني لتكاليف الموظفين، و0.2 مليون دينار بحريني لخدمات المرافق، وتم تسوية هذه المبالغ مقابل البنوك ذات العلاقة في بيان الدخل للفترة.

وفي سياق آخر أعلن بنك البحرين والكويت، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر الماضي، حيث تم اتخاذ قرار بالمراجعة الدورية لسياسات وإجراءات الإلتزام ومكافحة غسيل الأموال، واستراتيجية شبكة أفرع البنك، وتقرير المتابعة لأنظمة المعلومات، ومراجعة بعض سياسات المخاطر والموارد البشرية.