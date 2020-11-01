شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر بنسبة 0.53% بجلسة بداية الأسبوع.. وتراجع 38 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% خاسراً 50.91 نقطة ليغلق عند مستوى 9640.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 206.2 مليون سهم بقيمة 307.6 مليون ريال عبر تنفيذ 7284 صفقة، وتراجع 38 سهماً، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهم واحد، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.70%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.62%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.41%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 2.68% خاسراً 267.35 نقطة ليغلق عند مستوى 9691.02 نقطة، للأسبوع الثالث على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 22.9 مليار ريال قطري ليغلق عند مستوى 565.075 مليار ريال، متأثرة بانخفاض 5 قطاعات، وبلغ حجم التداول 1.27 مليار سهم بقيمة 2.13 مليار ريال عبر تنفيذ 47.69 ألف صفقة.

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وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 10.83%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 6.94%، يليه قطاع البضائع والخدمات والاستهلاكية بنسبة 1.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاعا التأمين والاتصالات بنسبة 1.43%، 0.10%، على التوالي، وتراجع 38 سهماً، فيما ارتفعت 9 أسهم.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما واصلت تحقيق أداء مالي سلبي، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في عام 2020، حيث حقق بنك قطر الأول عن بياناته المالية الموحدة المرحلية المختصرة للتسعة أشهر الماضية حتى تاريخ 30 سبتمبر لعام 2020، حيث بلغ صافي الخسارة (227.9 مليون ريال قطري) مقابل صافي الخسارة (299.7 مليون ريال قطري) لنفس الفترة من العام السابق، كما بلغت خسارة السهم (0.326 ريال قطري) في الفترة المنتهية حتى 30 سبتمبر2020 مقارنة بخسارة السهم (0.428 ريال قطري) لنفس الفترة من العام السابق.