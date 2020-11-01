شكرا لقرائتكم خبر عن تويوتا تخطط لاستثمار 45 مليون دولار فى شركات النقل الإفريقية الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مجموعة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات عن نيتها ضخ استثمارات تصل إلى 45 مليون دولار أمريكى عبر صندوقها للاستثمار "Mobility 54" في الشركات الأفريقية الناشئة التي تقدم خدمات نقل مبتكرة في القارة السمراء خلال العام المقبل 2021، مشيرة إلى أنها استثمرت 4 ملايين دولار أمريكي هذا العام في شركة "توجيند" الأوغندية الناشئة.

وقال تاكيشي واتانابي المدير التنفيذي لصندوق " Mobility 54" - في تصريحات اليوم /الأحد/ - للاستثمار إن مجموعة "تويوتا" تخطط لاستثمار 45 مليون دولار أمريكي عام 2021 في شركات النقل الناشئة وتمويل شركات النقل الفاعلة في أفريقيا.

وأوضح أن صندوق " Mobility 54" للاستثمار أطلقته شركة "تويوتا" اليابانية في أغسطس 2019 ويتخذ من "سيفر" الفرنسية (تبعد 9.9 كم عن مركز العاصمة الفرنسية باريس) مقرا له، ويهدف إلى تقديم التمويل للشركات الناشئة التي تقدم خدمات وتكنولوجيا نقل مبتكرة في قارة أفريقيا.

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وأشار إلى أن واحدة من قصص نجاح الصندوق التي تحققت منذ إطلاقه العام الماضي هي ضخ استثمارات بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي في شركة "توجنيد" الأوغندية المتخصصة في التأجير التمويلي لشركات النقل متناهية الصغر وتشمل خدمات النقل بالسكوتر (موتوسيكل تاكسي) والميني باص تاكسي.

وأضاف أن بفضل هذا الدعم القوي من الصندوق تمكنت شركة "توجيند" الأوغندية من افتتاح فرع لها في كينيا، علاوة على اعتزامها تعميم هذا النموذج الاقتصادي في منطقة شرق أفريقيا والقارة بوجه عام ، وأكد واتانابي أن الصندوق "لديه طموحات كبرى بشأن نشاط شركة توجنيد في سوق التاكسي".

وتتطلع مجموعة "تويوتا" اليابانية أن يلبي صندوقها للاستثمار الاحتياجات المتنامية لخدمات النقل في قارة أفريقيا بينما تعاني الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عجزا تمويليا مازال كبيرا، وفقا لمراقبين.

ويرى هؤلاء أن صندوق تويوتا للاستثمار " Mobility 54 " يعد بمثابة استراتيجية نافذة للمجموعة اليابانية تسعى من خلاله إلى زيادة حجم مبيعات مركباتها في قارة أفريقيا.