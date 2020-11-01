تراجع إيرادات القمار بمكاو 72.5% فى أكتوبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت إيرادات القمار في مكاو، أكبر مركز لنوادي القمار في العالم، 72.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، مواصلة الانخفاضات الحادة الناجمة عن فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة لكن بوتيرة أبطأ مع زيادة عدد الزوار القادمين من بر الصين الرئيسي بشكل طفيف.

يأتي رقم أكتوبر البالغ 7.3 مليار باتاكا (914 مليون دولار)، الذي أعلنته حكومة مكاو اليوم الأحد، متماشيا مع توقعات المحللين التي كانت لانخفاض بين 72 و74 بالمئة.

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تشهد الإيرادات تراجعا منذ فبراير بسبب قيود السفر بعد تفشي فيروس كورونا، وسجلت الأشهر الستة الماضية انخفاضا بنسبة 90 بالمئة.

استأنفت الصين إصدار تأشيرات مكاو السياحية من 23 سبتمبر، لكن الطلب ظل فاترا بسبب قيود فيروس كورونا وانخفاض إقبال كبار المقامرين.