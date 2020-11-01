شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجمعيات العمومية لشركات القابضة المعدنية غدا الاثنين لاعتماد الميزانيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة المهندس محمد السعداوى، رئيس القابضة للصناعات المعدنية،غدا الإثنين، لاعتماد ميزانيات العام المالى 2019-2020 ،حيث تعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، للنظر فى استمرارها، ثم يعقد يوم الأربعاء 4-11-2020 الجمعية العمومية لشركة المصرية للسبائك الحديدية وشركات المطروقات ومصانع الدلتا للصلب والشركة الأهلية للصناعات المعدنية تحت التصفية.

وبحسب جدول الجمعيات العامة للشركات ستعقد الجمعية العمومية لشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو يوم الخميس 5-11-2020 وكذلك الجمعية العمومية لشركة النصر للسيارات للنظر في استمرار الشركة وفي تعديل النظام الاساسي لها وكذلك الشركة الهندسية لصناعة السيارات للنظر في استمرارية الشركة و تعديل النظام الاساسي لها.

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وتعقد يوم الاثنين 9-11-2020 الجمعية العمومية لشركات اسكندرية للحراريات والزجاج والبلور والنصر للتعدين ،وذلك للنظر في تغيير النظام الأساسي لها، كما تعقد يوم الأربعاء 11- 11- 2020 الجمعيات العمومية لشركة النصر لصناعة الكوك للنظر في استمرارية الشركة و تعديل النظام الاساسي وكذلك شركة النصر لصناعة المواسير الصلب للنظر في استمرارية الشركة وتعديل النظام الأساسي وشركة مصر للألمنيوم لتعديل النظام الأساسي.

كما يعقد يوم الخميس 12- 11- 2020 الجمعية العمومية لشركة مصانع النحاس المصرية للنظر في استمرار الشركة، وتعديل النظام الاساسي وجمعية الخزف الصيني للنظر في استمرارية الشركة وتعديل النظام الأساسي، بجانب النظر في القوائم المالية.