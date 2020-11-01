شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. وانخفاض سعر جميع أصناف البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 1-11-2020 انخفاض في أسعار البرتقال وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة بحسب الأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية إن أسعار البرتقال أبو سرة انخفضت لتسجل 3-5.5 مقابل 3.5- 7 جنيهات، وانخفاض سع البرتقال البلدى ليسجل 5-11 جنيها مقابل 6-12 جنيها وانخفاض البرتقال السكري ليتراوح بين 5-11 جنيها مقابل 6-12جنيها.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الكنتالوب تراوح بين 4 إلي 5 جنيهات، والجوافة من 3 إلي 5 جنيهات، والمانجو من 10 إلي 20 جنيهات، والعنب الأحمر رومي بين 3-4.جنيهات، والعنب الكرمسن 7-11 جنيها والكمثري سجلت 7 إلي 9 جنيهات، والموز مستورد 15 إلي 20 جنيها.

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وأضاف النجيب أن أسعار التفاح الأحمر من 18 إلي 20 جنيها، والتفاح أخضر من 12 إلي 16 جنيها، والفروالة من 9 إلي 12 جنيها، والبلح الأصفر برحي من 12 إلي 17 جنيها، والبلح أحمر بلدي من 4 إلي 7 جنيهات، والتين من 6 إلي 9 جنيهات، والكاكا من 7 إلي 11 جنيها.

وكان الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قال إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية وحتى 28 من شهر أكتوبر الجارى، حققت صادرات الخضر والفاكهة عن ما يزيد عن 4 ملايين و532 ألف و745 طنا لجميع الأصناف المصدرة للأسواق العالمية والأوربية، وجارى الشحن للعديد من الأصناف فى الموسم الصيفى.

وأضاف "العطار" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك تدفق ملحوظ لجميع الصادرات الزراعية المصرية لجميع الأسواق العالمية، متابعا أن هناك زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان والفاصوليا فى العام الحالى عن العام الماضى بنسب من 10 إلى 30%، وجميع الشحنات التى تصدرها مصر إلى أى دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعى مدون عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهى غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ "جمهورية مصر العربية"، والدولة المستقبلة للمنتج، مشيرًا إلى أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية ومشهود لها عالمياً، إذ لم توقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.