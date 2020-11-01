شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. كيلو البطاطس بـ1.5جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 1-11-2020 استقرارا فى سوق العبور للجملة بحسب ما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أسعار الطماطم 2.5-6.5جنيها للكيلو، والكوسة من 3 إلي 6 جنيهات، الباذنجان رومي ليترواح بين 1.5 إلي 2 جنيها، الباذنجان عروس أبيض ليسجل 2 - 3 جنيهات، والباذنجان عروس أسود من 2.5 إلي 3 جنيهات.

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وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلي أن أسعار البطاطس تتراوح بين 1.75 - 2.75 جنيها، أسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات، الخيار البلدى 1.75 - 2.75 جنيه، والخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات، البطاطا من 1.5 إلي 2 جنيه، سعر الأحمر يترواح بين 5 إلي 5.5 جنيه.

وأضاف النجيب أسعار البصل أبيض من 4 إلي 5 جنيهات، والجزر من 3 إلي 5 جنيهات، وانخفضت أسعار البسله لتتراوح بين 14-16جنيها مقابل 18 من 20 جنيها، والبامية من 15 إلي 17 جنيها، سعر الفلفل ألوان من 17 إلي 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر من 3 إلي 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر من 2.5 إلي 4.5 جنيها.

وتابع النجيب أن أسعار المشروم الكرتونة من 160 إلي 170 جنيها، والجنزبيل الأخضر الكرتونة من 170 إلي 180جنيها، والثوم البلدي من 17 إلي 20 جنيها، والثوم الصيني الكرتونه بـ230 جنيها، والليمون البلدي من 6 إلي 7جنيهات، والليمون الإيطالي من 5 إلي 6 جنيهات، وسعر الملوخية ليتراوح من 1.5 إلي2 جنيه، والسبانخ من 7 الي 10 جنيهات، والقلقاس من 3 إلي 3.5 جنيها، والكرنب أحمر القفص بـ 70 جنيها، والكرنب أبيض للسلطة القفص بـ 150 جنيها، والقرنبيط بـ 5 جنيهات، والبروكلي 10جنيهات.