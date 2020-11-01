شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم بالسوق .. الكيلو بـ23 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 1-11-2020 استقرارا فى أسعار الدواجن حسبما أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة .

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن تشهد حالة استقرار في السوق المحلى حيث يتراوح سعر الكيلو في المزرعة 20 - 21 جنيها من المزرعة، مشيرا إلي أن سعر للمستهلك يتراوح بين 23-25 جنيها للكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وأضاف سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها بحسب المنطقة.

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يذكر أن سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة كشف عن مقترحا تقدمت الشعبة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بضم الإنتاج قطاع الدواجن والطيور الحية إلى البورصة السلعية المصرية وذلك لتحقيق استقرار وثبات السوق الأسعار فى السوق المحلى وضمان حقوق التجار والمنتجين.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إنه تم تقديم مقترح من الشعبة وعدد من المنتجين إلى الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية المصرية بضم الدواجن الحية إلى البورصة السلعية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بسبب عدم القدرة على عودة بورصة الدواجن الرئيسية للعمل مرة أخرى.

وأضاف السيد فى تصريح خاص لليوم أن الغرض من ضم الدواجن الحية إلى البورصة السلعية يمثل حفاظا على المنتجين وضمن تحديد سعر للإنتاج الخاص به بما يحقق هامش ربح مناسب وهو ما يقلل خسائر المنتجين، إضافة إلى أن وجود بورصة يحقق التوازن والاستقرار بالسوق المحلى من حيث السعر للمستهلك مناسب، موضحًا أن البورصة ستعمل على حصر الإنتاج المحلى وتحديد الفرص التصديرية من حجم الإنتاج ومدى للاكتفاء الذاتى واحتياجات السوق المحلى.