شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل منذ بداية العام، بقيمة تداول بلغت 66.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.9%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 41.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.6%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 37.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 27.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 25.8 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.4%.

وجاء فى المركز السادس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 23.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 16.5 مليار جنيه بنسبة 3.5%، وحل فى المركز الثامن شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 13.3 مليار جنيه بنسبة 2.8%.

Advertisements

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 13.1 مليار جنيه، و12.8 مليار جنيه، بنسبة 2.7%، 2.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 47.9 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.005 مليار ورقة منفذة على 793 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 66.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 9.670 مليار ورقة منفذة على 953 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 33.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 40.5 مليون ورقة منفذة على 2357 عملية خلال شهر أكتوبر المنتهى، واستحوذت الأسهم على 55.82% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 44.18%، وفقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية.