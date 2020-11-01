شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز المنيا الجديدة: الانتهاء من تنفيذ مركز شباب على مساحة 15900م2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد مصطفي أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، انه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مركز شباب على مساحة 15900 م2 بالمدينة، مشيراً إلى أن المشروع يُعد إضافة كبيرة للمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على توفير العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة، وفى ضوء السعى المستمر للنهوض بالمنظومة الرياضية بالمدينة.

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وأوضح رئيس جهاز "المنيا الجديدة"، أن المشروع يتكون من مبنى اجتماعى (دور أرضي وأول علوي) حيث يضم الدور الأرضي (كافتيريا - أوفيس - غرفة تحكم للكهرباء - حمامات رجالي - حمامات سيدات - غرفة إدارة - غرفة طبيب)، ويضم الدور العلوى (صالة ألعاب رياضية - حمام رجال - حمام سيدات)، ومبنى لتغيير الملابس (دور أرضي فقط)، بالإضافة إلى (ملعبين خماسي - ملعب تنس - حمام سباحة كبير - حمام سباحة للأطفال - غرفة طلمبات لحمامات السباحة - خزان حريق – نافورة)، وموقع عام يشمل (مسطحات خضراء - برجولات - مقاعد - سور خارجي)، وبوابة رئيسية بها غرفتا أمن وبوابة فرعية.