شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. وانخفاض أرباح بنكي "الرياض" والجزيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% خاسراً 44.72 نقطة ليصل إلى مستوى 7863 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.56% رابحاً 89.86 نقطة ليصل إلى مستوى 16248.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 88.6 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.15%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.09%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.99%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.71%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.44%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%.

وقفز 80 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 9.92%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 6.29%، فيما تراجع 103 سهماً على رأسها سهم "مشاعر ريت" بنسبة 4.03%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 3.28%، ثم سهم "أسمنت ينبع" بنسبة 3.18%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 96 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلن بنك الرياض عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث بلغ إجمالي دخل العمولات الخاصة 7.5 مليار ريال سعودي مقابل 7.7 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 2.414%، وبلغ صافي الربح 3.8 مليار ريال مقابل 4.5 مليار ريال بنسبة انخفاض 14.606%، وبلغ إجمالي الموجودات 308.6 مليار ريال مقابل 250.6 مليار ريال بنسبة نمو 23.14%.

وفي السياق ذاته أعلن بنك الجزيرة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث بلغ إجمالي دخل العمولات الخاصة 2.4 مليار ريال سعودي مقابل 2.3 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 1.701%، وبلغ صافي الربح 529 مليون ريال مقابل 743.7 مليون ريال بنسبة انخفاض 28.869%، وبلغ إجمالي الموجودات 91.911 مليار ريال مقابل 80.614 مليار ريال بنسبة نمو 14.013%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لمجموعة أنعام الدولية القابضة على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد.