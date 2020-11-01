شكرا لقرائتكم خبر عن جارى استكمال أعمال إنشاء وتركيب محطة محولات الكهرباء العاجلة بغرب أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ استكمال الأعمال النهائية لإنشاء وتركيب محطة محولات الكهرباء العاجلة بقدرة 40 م . ف .أ بمدينة غرب أسيوط "ناصر الجديدة"، مضيفاً أنه سبق الإنشاء والتركيب لأعمال خط الربط الرئيسي للمحطة بطول 11 كم بإنشاء عدد 42 برجاً جهد 66 ك .ف.أ، لتوفير التغذية الكهربائية للمدينة.

وأشار المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة غرب أسيوط "ناصر الجديدة"، إلى أنه تم إنشاء المحطة كحل عاجل لمد المدينة بالكهرباء، حيث من المخطط إنشاء محطة محولات كهرباء بجهد 220 / 66 / 22 ك.ف، وبقدرة إجمالية 160 م.ف.أ.

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وقال رئيس الجهاز: جارٍ أيضاً استكمال الأعمال النهائية لشبكة الكهرباء لمشروعى سكن مصر والإسكان الاجتماعي، وتحتوي على 17 كشك كهرباء بالمحول، وشبكة جهد متوسط بطول 16 كم، وشبكة جهد منخفض وإنارة بطول 40 كم، وذلك تمهيداً لإطلاق تيار الكهرباء لتغذية المدينة.