شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد وعيار 21 يسجل 822 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد تزامنا مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 822 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم ..

الذهب عيار 18 سجل 704 جنيهات

الذهب عيار 21 سجل 822 جنيها

الذهب عيار 24 سجل 939 جنيها

الجنيه الذهب 6676 جنيها

أوقية الذهب 1878 دولارا

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وحقق الذهب بختام تعاملات الجمعة ارتفاعا طفيفا بعد تراجع الدولار، ما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا مما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره

وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس "يبدو أنه لا توجد قوة دفع لإيجاد مشترين إضافيين (للذهب)... يرجع ذلك إلى حد كبير لكون التداولات تجري في ظل الانتخابات الأمريكية الوشيكة وتكهنات التحفيز".

وتراجعت أسعار الذهب الاسبوع الماضي بأكثر من 30 دولارا على المستوى العالمى، وفى مصر هبط تقريبا ما بين 12 إلى 14 جنيها للجرام، وناقش برنامج أسواق أسباب هبوط الأسعار العالمية والمحلية، إضافة إلى مناقشة مستقبل سعر الدولار في السوق المصرى.

وهبط الذهب عالميا 2 % ليهبط إلى 1870 ثم أخذ طريقا للارتفاع لكن بشكل محدود ليغلق عند 1878 دولار وذلك مع تراجع الدولار ، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا مما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.

ويتجه الذهب في مساره لتسجيل انخفاض للشهر الثالث على التوالي، مع تأثر المعنويات سلبا بفعل عدم إحراز تقدم بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة، إذ أن المعدن الأصفر يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وعلى الرغم من تراجعه في الآونة الأخيرة، فإن الذهب مرتفع 24 % تقريبا منذ بداية العام بفضل إجراءات تحفيز غير مسبوقة على مستوى العالم.