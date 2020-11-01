شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار والريال السعودى .. وتباين بباقى العملات اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 1-11-2020، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات صباحا بالبنوك، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى، وانخفض سعر اليورو، وتباين بباقى العملات، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.21 جنيه للشراء، 18.43 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.23 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.18 جنيه للشراء، 20.45 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 20.16 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

Advertisements



سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 48.76 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع.