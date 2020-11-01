شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء.. و"زين" تتخارج من سوق الاتصالات اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.14% خاسراً 62.200 نقطة ليصل إلى مستوى 5380.79 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.27% خاسراً 76.430 نقطة ليصل إلى مستوى 5927.56 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.77% خاسراً 33.250 نقطة ليصل إلى مستوى 4298.74 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.91% خاسراً 39.690 نقطة ليصل إلى مستوى 4344.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 73.6 مليون سهم بقيمة 15.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4528 صفقة، وهبط 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.93%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 2.48%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 2.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.26%، ثم قطاعي الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%، 1.11%، على التوالي، كما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.78%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.49%.

Advertisements

وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 9.85%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.14%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.70% يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 6.12%، ثم سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي الكويتي، عن تعيين جورجس ريتشاني لوظيفة الرئيس التنفيذي للمجموعة بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي، ويباشر مهام عمله اعتباراً من اليوم الأحد.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة-زين، عن قرار الجمعية العمومية لشركة تاتش في لبنان، بعدم تمديد عقد إدارة شركة زين لشركة تاتش في لبنان، وبهذا فإن شركة زين قد خرجت كلياً وسلمت شركة تاتش لإدارة جديدة ومجلس إدارة معينين من قبل وزارة الاتصالات اللبنانية، مشيرة إلى أنها تطمح مستقبلاً في حالة تم طرح مناقصة لإدارة شركتي الاتصالات في لبنان، أن تتقدم مرة أخرى، حيث ترغب زين في التواجد في سوق الاتصالات اللبناني الواعد، ولكن بشرط وضع خطة عمل واضحة ضمن اتفاق واضح من قبل وزارة الاتصالات اللبنانية.