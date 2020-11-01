شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى 1.66% بالمستهل وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.66% خاسراً 36.43 نقطة ليصل إلى مستوى 2151.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 27.3 مليون سهم محققة ما قيمته 33.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 659 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها العقارات بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.15%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.52%، ثم قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 1.43%، 1.13%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.78%.

وقفز سهمين ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 14.86%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.29%، فيما تراجع 27 سهماً على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.71%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5 مليون ورقة بقيمة 12.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.62%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر الجاري، لمناقشة موافقة أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، وتعيين يزن صلاح مراغة كأمين سر لمجلس الإدارة، كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة الأمور الروتينية الأخرى.

كما أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر، لمتابعة سير عمل خطة التصفية ومناقشة الاستراتيجية المتبعة للمضي قدماً.

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فيما أعلنت شركة المزايا القابضة، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر، لمناقشة المعلومات المالية المرحلة المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، علىى أن يتم الإفصاح عن الأثر المالي عقب اجتماع مجلس الإدارة.

كما أعلنت شركة دبي للتأمين، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر، في مقر الشركة لإقرار النتائج المالية للربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر لعام 2020.

وفي سياق آخر قررت إدارة بورصة دبي، إيقاف التداول على أسهم شركة أورينت للتأمين – ORIENT بدءا من الساعة 9:30 صباحاً لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأحد، ولحين الإفصاح عن النتائج

فيما أعلنت عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة أسهم شركة أمانات القابضة – AMANAT.