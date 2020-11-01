شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك الرياض تتراجع 14% بالربع الثالث لزيادة المصاريف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال بنك الرياض، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحه بنسبة 13.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى الارتفاع في مصاريف العمليات.

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ويعود الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 23.7% نتيجة للارتفاع في صافي مخصصات الانخفاض في القيمة في الربع الحالي قابله انخفاض غير جوهري في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وفي المُقابل، حقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 2.1 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي أرباح بلغ 3.8 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019، وبنسبة تراجع 14.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق خلال النصف الأول من العام 2020، صافي أرباح بلغ 2.5 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.