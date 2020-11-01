شكرا لقرائتكم خبر عن "سيرا القابضة" تتحول لتكبد الخسائر بالربع الثالث لانخفاض قيمة الحجوزات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لمجموعة سيرا القابضة، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 180 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 64 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 175 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغت 97 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض القيمة الإجمالية للحجوزات بنسبة 81% فى الربع الثالث من العام 2020، لتصل إلى 669 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 3.5 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق 2019.

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ويعود سبب الانخفاض إلى الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد (COVID-19) والتي أثرت على قطاع السفر والسياحة بشكل مباشر.

ويُذكر أن القيمة الإجمالية للحجوزات في قطاع سفرالأفراد بلغت 219 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقارنةً بـ 1.6 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق 2019م، بانخفاض قدره 87%.

وتراجعت الإيرادات إلى 267.9 مليون ريال خلال الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 683.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 760 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 180 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 940 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 115 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.