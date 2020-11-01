شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات الأرضية" تتحول لتكبد الخسارة بالربع الثالث لتوقف الرحلات الدولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 86.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 120.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 93.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغت 121.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى بسبب إيقاف غالبية الرحلات الدولية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي جائحة COVID-19 - باستثناء رحلات الإجلاء وعودة حركة الطيران الداخلية بما لا يتجاوز 43% من حجم عمليات التشغيل قبل الجائحة - والذي كان له تأثير مباشر أدى إلى انخفاض الايرادات بنسبة 61% (بمبلغ 415.4 مليون ريال).

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كذلك أثرت جائحة COVID-19 بشكل غير مباشر على الاستثمار في حقوق الملكية في شركة الأمد السعودي والذي ساهم في خسارة بلغت 2.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات إلى 267.9 مليون ريال خلال الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 683.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 363.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 348.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 249.4 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 228 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.