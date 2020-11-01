شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك الجزيرة تتراجع 29% بالربع الثالث لارتفاع صافي مخصص خسائر الإئتمان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال بنك الجزيرة، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحه بنسبة 29.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 181.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 256.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع المصرف تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 31%.

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ويعود الإرتفاع في مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي مخصص خسائر الإئتمان و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى و مصاريف الاستهلاك والاطفاء قابله انخفاض في المصاريف الاخرى و رواتب الموظفين وما في حكمها.

وفي المُقابل، حقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 616.8 مليون ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 517.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي أرباح بلغ 529 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 743.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 347.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 486.8 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2019.