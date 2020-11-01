شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كراسات شروط حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح وزارة الإسكان، اليوم الأحد، كراسات شروط حجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى عدد من المدن الجديدة، بينما يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، من يوم الإثنين 9/11/2020 : يوم الإثنين 7/12/2020.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه يتم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، بـ12 مدينة جديدة (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة)، ويُحظر شراء الوحدات نقداً ويتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7% سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40% من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7%)، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، تشمل، أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان، ويكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه، وأن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً) وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً)، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

وأضافت: يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، مع العلم بأنه يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

وذكرت مى عبدالحميد، أنه يتم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 75 م2 (غرفتين وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 2100 جنيه، كما يتم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 15.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعةج)، 2600 جنيه، بالإضافة إلى سداد 5% من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 85% من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى.

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وفيما يتعلق بوحدات الإسكان لمتوسطى الدخل، قالت مى عبدالحميد: يتم طرح 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمتوسطي الدخل، بـ11 مدينة جديدة (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر – 15 مايو – العاشر من رمضان – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة).

وأوضحت أنه يتم طرح وحدات بمساحة 100 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 48 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10 آلاف جنيه، بجانب وحدات بمساحة 110 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 51 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10.5 ألف جنيه، وكذا وحدات بمساحة 120 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 55 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 11.5 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 65 % من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يتم سداد ثمن الوحدة المتبقى بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 8 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 وتعديلاتها.

وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لحجز وحدات متوسطى الدخل، قالت مى عبدالحميد: يجب أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون المتقدم من متوسطى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 108 آلاف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 9 آلاف جنيه شهرياً) وعن 84 ألف جنيه سنوياً للأعزب (بما يُعادل 7000 جنيه شهرياً)، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، أو استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزى بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي لكل دور، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوى الاحتياجات الخاصة عن نسبة 5 % من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين غير متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة عن عدد الوحدات السكنية المتاحة بعد خصم الوحدات السكنية المُخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمُدن المعلن عنها يتم عمل قرعة إلكترونية عشوائية لترتيب الحاجزين.

وقالت مى عبدالحميد: لمزيد من التفاصيل والاستفسارات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.