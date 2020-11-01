شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 01-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1٫142 ريال، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 1 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1٫22 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.06 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.18 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط