شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 01-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع وتجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 8٫50 ريال، حيث دفعه مستوى مقاومته المذكور لأسفل ليغلق عند مستوى 8٫301 ريال، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك يتجه السهم لمستوى الدعم 8٫20 ريال كمستوى أول ثم 8 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.22 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.38 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط