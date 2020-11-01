شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 01-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 17٫70 ريال، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، مما يعد إشارة سلبية، اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع إمكانية وصول السهم لمستوى الدعم 17٫30 ريال، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 18 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.61 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.78 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط