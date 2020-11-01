شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يخترق خط ا لاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 01-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه السهم مقاومة قوية عند مستوى17 ريال دفعته لأسفل لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 16٫70 ريال،لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 16٫30 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.51 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.89 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط