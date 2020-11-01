شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 01-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة اخر جلسات الآسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 4٫295 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 4٫40 ريال، مما نتوقع معه إمكانية قيام السهم بعمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 4٫22 ريال كمستوى أول ثم 4٫10 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.23 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.34 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط