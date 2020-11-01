شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 1-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات اخر جلسات الأسبوع الحالي،حيث اغلق الأربعاء عند مستوى 15٫90 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 14٫50 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 17 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.6 بينما مستوى المقاومة هو 16.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط