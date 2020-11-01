شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE)يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 1-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الأربعاء الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 98 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى إمكانية تراجع السهم لمستويات قد تصل الى 90 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 101 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 98 بينما مستوى المقاومة هو 99.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط