الاقتصاد

ايفا فنادق (IFAHR) يقلص خسائر الثلاثاء -تحليل صباحي- 1-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق الأربعاء عند مستوى 20٫40 فلس، ملامسا مخترقا مستوى الدعم السابق عند 21 فلس، والذي اصبح مستوى المقاومة الحالي، وهو ما قد يضغط على السهم مرة أخرى لأسفل للوصول لمستوى 15 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 23 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.2 بينما مستوى المقاومة هو 21.0 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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