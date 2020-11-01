شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يواصل سلسلة التراجع -تحليل صباحي- 1-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم سلسلة التراجع ليغلق الأربعاء الماضي عند مستوى 19٫60 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 20٫50 فلس، كما انزلق السهم اسفل اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى إمكانية استمرار الانخفاض الحالي للوصول لمستوى الدعم 18 فلس كمستوى أول ثم 17 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 21 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.3 بينما مستوى المقاومة هو 20.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط