شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 1-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى حيث اغلق الأربعاء الماضي عند مستوى 19٫10 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 17٫50 فلس كمستوى أول ثم 15٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 21 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.2 بينما مستوى المقاومة هو 19.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط