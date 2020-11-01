شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 01-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر خسائره حيث أنهى تداولات الخميس الماضي عند مستوى 9831 نقطة، لينزلق بذلك المؤشر اسفل مستوى الدعم السابق عند 9700 نقطة، وهو ما يشير الى حالة التشاؤم لدى المتداولين، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 9400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,641 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,741 نقطة