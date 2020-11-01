شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 01-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6003 نقطة، في ظل تدني كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما نلاحظ استمرار تداول المؤشر اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر انخفاضا خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى 5900 ثم 5650 نقطة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,975 وبين مستوى المقاومة هو 6,056 نقطة