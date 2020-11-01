شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ساكو" ترتفع 13% بالربع الثالث للتحسن في الهوامش وتراجع المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 12.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 16.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 28.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 26.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى التحسن النسبي في هامش مجمل الربح، وإنخفاض في المصاريف العمومية و الإدارية، بالإضافة إلى إنخفاض في مصاريف البيع و التسويق، فضلاً عن إرتفاع في الإيرادات الأخرى.

وتراجعت المبيعات إلى 332.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 351.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 61.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 55.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 44.86 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 40.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2019. بنسبة زيادة بلغت 9.6%.