شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح السعودي للاستثمار تتراجع 5% بالربع الثالث لانخفاض مكاسب السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال البنك السعودي للاستثمار، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحه بنسبة 5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 381.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 401.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع المصرف تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، وأرباح تحويل عملات أجنبية، القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، قابله ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية، ودخل عمليات أخرى.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 575.5 مليون ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 566.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي أرباح بلغ 714.4 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 308.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 413 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مُقابل صافي خسائر بلغ 3.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.