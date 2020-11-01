شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو السوق السعودي خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 1 حتى 5 نوفمبر الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة الأهلية، بالإضافة إلى صرف أرباح صندوق ملكية ريت، فضلاً عن أحقية أرباح شركة ساسكو.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة الأهلية للتأمين التعاوني، يوم الإثنين، على العرض المقدم من قبل شركة اتحاد الخليج لغرض دمج شركة الأهلية للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج، بإصدار ما مجموعه 7.947 مليون سهم من أسهم العوض في شركة اتحاد الخليج مقابل كامل أسهم رأس المال المصدر في شركة الأهلية للتأمين التعاوني.

وتبدأ، غداً الإثنين، فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأس مال مجموعة أنعام الدولية القابضة، بقيمة 90 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

ويحين، يوم الثلاثاء المُقبل، موعد استحقاق توزيع أرباح نقدية بقيمة 24 مليون ريال على مُساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، عن فترة الاستحقاق عن التسعة أشهر الأولى من العام 2020، بواقع 40 هللة لكل سهم، وبنسبة 4% من قيمة السهم الإسمية.

ويبدأ صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح الربع الثالث من العام 2020 بقيمة 6.8 مليون ريال، بما نسبته 1% من السعر الأولي للوحدة، وبواقع 0.10 ريال للوحدة.