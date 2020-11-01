"سكني" السعودي يطلق مشروعاً جديداً يوفر 869 وحدة سكنية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية, إطلاق مشروع "النخبة" الجديد شمال ضاحية الملك فهد بالدمام وإتاحة حجزه إلكترونياً عبر منصة وتطبيق سكني الإلكتروني أو بزيارة مركز المبيعات في مقر المشروع.

والخطوة تأتي في إطار استمرار الجهود لضخ وتسليم المشاريع لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة وباستحقاق فوري دون انتظار، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ومشروع النخبة أحد المشاريع تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، على مساحة 500 متر مربع ويضم 869 فيلا بنماذج مختلفة، تبدأ مساحاتها من 227-763 متر للوحدة، وبأسعار تبدأ من 769 ألف ريال.

يشار إلى أن البرنامج أطلق مطلع الشهر الماضي مشروعاً سكنياً جديداً تحت الإنشاء في محافظة الخرج "الدانة الغربي" يوفر 116 فيلا سكنية تحت الإنشاء، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ودعا برنامج "سكني" جميع المستفيدين الراغبين في التملك في محافظة الخرج إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً، بحسب الحساب الرسمي للبرنامج بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأعلن البرنامج في وقت سابق عن استفادة أكثر من 32 ألف أسرة خلال شهر يناير الماضي من مختلف الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، بينهم 12 ألف أسرة سكنت منازلها، وذلك ضمن أولى دفعات العام الجاري 2020.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية أعلن عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.